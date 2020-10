Convocazione azzurra in Nazionale under 21 per Raoul Bellanova

Convocazione azzurra in Nazionale under 21 per il giovane Raoul Bellanova. Il giocatore del Pescara figura infatti tra i 25 convocati dal tecnico Nicolato per le due gare con Islanda e Repubblica d’Irlanda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le partite sono in programma il 9 ottobre allo stadio Víkingsvöllur di Reykjavik e il 13 ottobre all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. Entrambi i match si disputeranno alle ore 17.30 con diretta televisiva su Rai 2.