Cammarata, da Pescara all'Australia: domani debutta in A-League

Fabrizio Cammarata, il tecnico giramondo. Da Pescara, città in cui ha scelto di restare a vivere dopo l'esperienza da attaccante nel 2005-2006 in B con Sarri in panchina (34 partite e 7 gol) e le prime mosse da tecnico nelle giovanili del Delfino, alla A-League australiana. Per l'ex bomber di Juventus, Parma e Hellas Verona parte una nuova avventura fuori dai confini nazionali come assistant coach del Melbourne Victory, allenato da Tony Popovic (era in campo con l'Australia contro l'Italia ai Mondiali del 2006) e impegnato per la prima di campionato (domani, 20 novembre, ore 19.45 locali, in Italia le 9.45 del mattino), in trasferta, contro il Western United FC del fantasista Alessandro Diamanti, 38 anni, stella del calcio nella terra dei canguri. Sarà subito derby made in italy.

Ma sarà, comunque, una prima da record per l'ex bomber Cammarata: è il primo tecnico italiano in assoluto ad esordire nella massima serie australiana. Il siciliano finora non ha mai allenato in Italia, ma solo all'estero: prima in Russia al Terek Groznyj, poi addirittura nel remoto Oman e nelle ultime stagioni in Albania, con Dinamo Tirana e Apolonia Fier. Dallo scorso luglio è sbarcato a Melbourne e, dopo una lunga preparazione, è arrivato il momento di debuttare in A-League. "Per me prima di tutto una grande occasione di crescita umana e culturale, prima che calcistica. Sono molto contento, questa città è splendida - racconta Cammarata dall'Australia - . La lingua? Ormai con l'inglese me la cavo, ma in campo il calcio ha una lingua universale. Come sono arrivato qui? L'ex calciatore Grella, oggi procuratore, mi ha proposto questa avventura e ho accettato immediatamente ".