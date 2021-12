Ancona Matelica - Pescara, ultime e probabili formazioni

Inizia domani pomeriggio al Del Conero di Ancona il girone di ritorno del Pescara nel girone B di serie C. Ancona Matelica - Pescara, alle 18, sarà il primo impegno della squadra di Auteri. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports dalle 17:40. Ancona Matelica e Pescara sono al quarto posto con 31 punti e arrivano al match da 4 risultati utili (un pareggio e tre successi).

Il tecnico siciliano pronto a ritoccare la formazione dopo le fatiche delle ultime giornate. La prima novità tra i pali: debutto in vista per Alessandro Iacobucci. Il numero uno pescarese, 195 presenze in B, non gioca una partita dallo scorso 10 maggio con la maglia del Frosinone, in B.

Un possibile cambio in difesa con Ingrosso al posto di Veroli. A centrocampo già annunciato dal tecnico il rientro di Diambo per Memushaj. A destra si giocano il posto Zappella e Cancellotti. Tutti confermati gli altri biancazzurri, con il tridente Clemenza, Ferrari e D’Ursi ormai intoccabile.

L'Ancona Matelica senza l'ex Del Sole, infortunato. Torna Iannoni dopo la squalifica e si gioca il posto con l'abruzzese D’Eramo, ex Avezzano. I dorici vantano il terzo miglior attacco del torneo con 34 gol. Sono già 8 quelli segnati dal giovane di Penne Alessandro Faggioli, un passato nelle giovanili biancazzurre.

Probabili formazioni

Ancona Matelica (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Delcarro; Moretti, Faggioli, Sereni. All. Colavitto.

Pescara (3-4-3): Iacobucci; Illanes, Drudi, Ingrosso; Zappella, Pompetti, Diambo, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. All. Auteri.

Arbitro: Andreano di Prato.