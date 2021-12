Pescara non bello ma solido e vincente, Auteri: "Possiamo fare meglio"

Gaetano Auteri, nel suo piccolo, ha scritto qualche riga nella storia del Pescara vincendo a Imola. Il successo del Galli porta la terza vittoria consecutiva, che in casa del Delfino mancava dal 2016 (cinque successi in B con Oddo). E' ancora poco per lasciare un segno nella storia del club, ma è un passo verso un 2022 diverso dall'anno orribile che la piazza sta per mettersi alle spalle.

Auteri ha analizzato con la solita severità il successo di Imola, che vale il quarto posto e tiene ancora chiusa la porta di Sorrentino (un gol incassato nelle ultime quattro giornate).

“Nel primo tempo tanti errori sul piano tecnico, abbiamo recuperato palla pressando alto, ma abbiamo anche sbagliato il passaggio o la scelta di gioco. Ma siamo stati sempre solidi a livello difensivo - ha detto Auteri - . Il terreno di gioco era sempre più irregolare con il passare dei minuti, ma poi l’abbiamo sbloccata e da lì in poi l’avremmo potuta chiudere. Sbagliare le conclusioni in porta può capitare, ma c’è rammarico quando non ci si riesce. Non siamo stati egoisti, però, e abbiamo difeso con compattezza e solidità. Siamo stati un po’ emotivi nel finale, avremmo potuto gestire meglio la palla. Bastava fare due passaggi e andavamo in porta”.



Crescono nuovi protagonisti, come Rasi: “Nella ripresa è diventato devastante, nel primo errori tecnici, per lui e per gli altri. Ricordo che abbiamo affrontato una squadra brava a giocare. Questa è una vittoria meritata, creando tanto. Nzita? Ribadisco che ha grandissime qualità, ma deve crescere a livello mentale. Rasi si allena a mille all’ora e si vede in partita. Nzita è un capitale della società e avrà l’opportunità di riscattarsi se vorrà”.



Si è rivisto Memushaj dal 1’, ma il capitano non ha incantato… “Ledian ha fatto bene, mentre Diambo ha riposato perché mercoledì si rigioca. Pompetti a livello fisico sta bene rispetto a Memu e Diambo: Marco può giocare un’altra grande partita tra due giorni, recupererà. Ad Ancona, con lui, toccherà di nuovo a Diambo”.



Mercoledì si va al Del Conero per la prima di ritorno contro una squadra ben allenata, che arriva da tre vittorie ed ha gli stessi punti del Pescara: “Proseguono un percorso di lavoro iniziato tempo fa. Non sono una sorpresa, giocano a calcio e hanno giocatori che non danno punti di riferimento in avanti. Noi andremo lì con lo stesso spirito”.



Novità in formazione per l'ultima partita del 2021? “Giocherà Iacobucci tra i pali, potrei cambiare qualcosa in difesa, dipende da come recupereranno quelli che hanno giocato a Imola. Ferrari potrebbe giocare di nuovo”.



MATTEASSI



Il ds Luca Matteassi si gode la terza vittoria e rimanda ogni discorso sul mercato di gennaio, anche se le voci si fanno sempre più insistenti: "Siamo felici per le tre vittorie consecutive, ora la squadra ha lo spirito giusto e sa anche soffrire Contento per le tre vittorie consecutive, la squadra mi è piaciuta, anche se poteva segnare qualche gol in più. Abbiamo imparato a soffrire ed è un aspetto importante. Mercato? Pensiamo all’Ancona, poi vedremo cosa fare per migliorare la rosa”.

A centrocampo ci saranno movimenti: Aloi dell'Avellino, De Risio del Bari e altri gli obiettivi per il Delfino nel reparto centrale. Galano e Marilungo con la valigia.