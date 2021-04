L'Amatori aspetta la capolista Bramante Pesaro, sarà una gara da top player

Il match, valido per la Serie C Gold di basket, verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'Amatori Pescara 1976 dalle ore 18

Nella Serie C Gold di basket l'Amatori Pescara 1976 aspetta la capolista Bramante Pesaro domenica 11 aprile, e sarà una gara da top player. Nella classifica dei 20 migliori marcatori del girone, infatti, c'è in testa il pivot Milan Dondur (71 punti totali, media 17,75), seguito da De Vincenzo al nono posto (47 punti totali per una media di 11.75 a gara), Mennilli alla 15esima piazza (10 personali di media per un totale di 40 punti) e Di Giandomenico in 17esima posizione (9,50 di media per 37 punti totali). Ricordiamo inoltre che l'Amatori ha realizzato in media 64 punti, subendone 71.25.

Per gli avversari, invece, figurano Giampaoli in settima posizione (50 personali tot, media 12,5), Pipitone al 16esimo posto (39 punti, media 9,75) e Panzieri in 20esima piazza (35 punti totali, media di 8.75 a match). I marchigiani, imbattuti, sono a 8 lunghezze in classifica (media punti realizzati a match 70.75; subiti 54.75) e fanno del collettivo la propria forza. Il match verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell'Amatori dalle ore 18.