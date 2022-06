Con la finale di Supercoppa è iniziato lo show del Beach Soccer all'Arena di Pescara

Non poteva esserci cornice migliore per la Supercoppa: il primo titolo della stagione del Beach Soccer è stato assegnato ieri sulla spiaggia di Pescara, con l’opera d’arte simbolo della città sullo sfondo: la Nave di Cascella.

La partita tra Pisa e Catania, è stata più di una sfida sportiva, è stata qualcosa che è andata oltre i confini delle emozioni. Il primo trofeo della stagione 2022 del beach soccer è andati ai siciliano, che hanno battuto il Pisa per 5-4 al termine di una gara ricca di sorpassi e controsorpassi come nella migliore tradizione del beach soccer. Il tutto sotto lo sguardo attento del presidente nazionale della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete.

Il club etneo conquista così il suo tredicesimo trofeo ed è sempre più la squadra più titolata d’Italia. Il Pisa ha ceduto il passo al Catania come nella finale della Coppa Italia del 2021 ma in entrambe le occasioni è andato molto vicino al bersaglio grosso.

Oggi al via la serie A

Per la prima volta nelle diciotto edizioni della Serie A, la Supercoppa si è giocata a Pescara (tornata ad ospitare una tappa dopo dodici anni). Tra le squadre protagoniste di questa prima tappa anche l’abruzzese Vastese, dal 2016 nel circuito ufficiale. Oggi pomeriggio, sempre sulla suggestiva spiaggia di Pescara, parte la 18a edizione del Campionato Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti con due gare in diretta tv su Sky Sport. Fino a domenica andranno in scena le prime tre giornate della Poule Promozione. Nove squadre coinvolte, dodici partite in tutto, quattro al giorno. Oggi la prima sfida prende il via alle 14.45, l’ultima alle 18.30. Sabato e domenica s’inizia alle 10.30 con l’epilogo a partire rispettivamente dalle 18.30 e 17.15.

Le reazioni

“Va riconosciuto il grande lavoro svolto dal Comitato regionale, dal Dipartimento e da tutta la macchina organizzativa della Regione Abruzzo e dal comune di Pescara – ha affermato Abete – Il beach soccer è ormai un punto fermo delle nostre attività. Uno spettacolo unico con giocate e atleti di primo livello. È un piacere vedere i passi importanti compiuti da questo sport. Sono stato il primo a credere nel progetto nel lontano 2004, oggi è un fiore all’occhiello del nostro movimento che merita grande attenzione e sui cui lavoreremo portando grandi novità”.

Presente in tappa anche il Consigliere Federale, già Presidente del CR Abruzzo LND, Daniele Ortolano. Ezio Memmo, numero uno della LND Abruzzo, ha voluto sottolineare il lavoro sinergico tra le istituzioni: “Il clima che si respira alla Beach Arena dà la dimensione dell’emozione che questa disciplina crea. Sono ancora più convinto della scelta fatta un anno fa di inserirla anche in Abruzzo. Puntiamo ad avere un nostro campionato regionale e siamo sicuri che questa quattro giorni ci darà grande visibilità e slancio”.