Pescara pronta ad ospitare le stelle del Beach Soccer dal 2 al 5 giugno

Prima la Supercoppa di Lega, giovedì 2 pomeriggio giugno, poi 12 partite, 4 al giorno, fino a domenica, circa 500 le presenze sul territorio tra atleti, staff e accompagnatori che arriveranno a Pescara dal 2 al 5 giugno. Questi i primi numeri della tappa abruzzese, la prima della nuova stagione, della Serie A di Beach Soccer, e che animerà con un grande spettacolo l’Arena di Pescara, quasi pronta ad accogliere il grande pubblico, davanti alla Nave di Cascella, nel cuore della riviera cittadina.

Questa mattina l’evento è stato presentato allo stabilimento balneare Panta Rei, alla presenza dei vertici del Comitato regionale della LND e delle istituzioni, Regione Abruzzo e Comune di Pescara.

Ezio Memmo, numero uno della LND Abruzzo: “Pescara aveva riscosso già un grande successo anni fa, per questo ci siamo rimessi in moto facendo lavoro di squadra con le istituzioni per riportare qui il grande Beach Soccer. Devo ringraziare tutti per aver portato questa tappa a Pescara. Per primo il sindaco Masci, ma anche la Regione: senza di loro non avremmo potuto portare sul territorio un evento di questo livello. Un plauso all’assessore regionale allo Sport Liris, che supporta le nostre iniziative, e al presidente del Consiglio regionale Sospiri. Grazie anche alla LND e al presidente nazionale, Abete, oltre che al Dipartimento del Beach Soccer, in particolare al coordinatore nazionale Desini e alla nostra responsabile del Beach Soccer Flavia Antonacci. Devo ringraziare anche i nostri sponsor, fondamentali per organizzare l’evento”.

Collegato in video call il coordinatore nazionale del Beach Soccer per la Lega Nazionale Dilettanti, Roberto Desini: “Grazie al Comitato regionale abruzzese e alle istituzioni: torniamo in Abruzzo e iniziamo la stagione col botto, assegnando il primo titolo, la Supercoppa tra Pisa, campione d’Italia 2021 e Catania, vincitore della Coppa Italia 2021. Una gara di altissimo livello tecnico con due squadre che, il giorno dopo, partiranno per andare in Portogallo a giocarsi la Champions del Beach del Beach Soccer. E poi c’è la Vastese, che rappresenta l’Abruzzo. Mi auguro che questo sia l’inizio di una collaborazione tra il Comitato regionale e il Dipartimento nazionale di Beach Soccer. So che si lavora ad un campionato regionale e questo ci rende felici, è quello che vogliamo”.

A fare le conclusioni è stata la responsabile della disciplina per il Comitato regionale, Flavia Antonacci: “L’idea è nata un anno fa con il coordinatore Desini per dare spinta al Beach Soccer in Abruzzo con un evento straordinario. Siamo orgogliosi di poter assegnare il primo titolo nazionale della stagione, la Supercoppa di Lega. Giovedì 2 giugno alle 18.00 avremo la sfida tra Pisa e Catania, poi il 3, il 4 e il 5 le partite della prima tappa del massimo campionato con nove squadre: Bologna, Cagliari, Milano, Lamezia Terme, Genova, ICR Lamezia, Naxos, Chiavari e la nostra rappresentante, la Vastese. Felici di avere una squadra abruzzese, speriamo sia l’inizio di un’attività sempre più fervida nella nostra regione. L’Abruzzo potenzialmente, con la sua costa meravigliosa e i suoi arenili, è perfetta per la pratica di questa disciplina: stiamo lavorando per creare contatti con società locali per far conoscere la cultura di questo sport e far partire dei tornei regionali, giovanili, maschili e femminili. Speriamo di riuscire nel nostro intento. Avremo anche iniziative collaterali: la mattina di venerdì 3 giugno un mini torneo di Beach Soccer femminile con le scuole superiori pescaresi e sabato sera, vicino all’arena, promuoveremo invece gli Esport, l’altra disciplina emergente su cui la LND Abruzzo sta puntando”.

Media e tv: dove seguire le partite e l'evento

L’evento potrà essere seguito grazie ad aggiornamenti sui social del Comitato regionale, sul sito nazionale della LND (beachsoccer.lnd.it) e, in tv, su Sky Sport: immagini, foto, interviste e curiosità ogni giorno sulle gare ed i protagonisti.

La Supercoppa, in programma il prossimo 2 giugno alle 18.00 sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, che offrirà anche le sintesi delle due sfide di cartello di ogni tappa, alle quali si aggiungeranno le dirette di tutti gli eventi clou della Serie A 2022. A Pescara saranno riprese le gare del 3 giugno Milano-Cagliari (17.15) e Vastese-Bologna (18.30). Le altre sfide godranno di una copertura in streaming su Eleven con il canale ufficiale LND, che darà spazio a due match al giorno disponibili anche on demand.

Si rinnova anche la partnership con i quotidiani sportivi Corriere dello Sport e Tuttosport con due pubblicazioni per tappa con pagine publiredazionali. La radio ufficiale sarà ancora una volta Kiss Kiss, con promo, collegamenti e servizi dedicati alle tappe e ai suoi protagonisti.