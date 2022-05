Beach Soccer, la stagione della serie A parte da Pescara

Con la sfida tra Pisa e Catania prenderà il via la stagione del Beach Soccer 2022 targata Lnd. Sarà la cittò di Pescara, giovedì 2 giugno alle 18, nell'arena allestita nella zona della Nave di Cascella, il palcoscenico dell'opening del massimo campionato. In palio c'è il primo trofeo del 2022: la Supercoppa. Una di fronte l'altra si ritroveranno le due squadre che negli anni hanno dato vita alle sfide più intense e entusiasmanti, ricche di gol e momenti di grande beach soccer. Il Pisa è la vincitrice della serie A 2021, il Catania è la squadra che ha conquistato la Coppa Italia 2021.

"Per noi è importante cercare il riscatto per la finale di Coppa Italia persa la passata stagione proprio contro di loro - spiega il presidente del Pisa, Alessandro Donati - e, soprattutto, iniziare bene la stagione 2022. Abbiamo riconfermato lo zoccolo duro della squadra e fatto qualche innesto che siamo certi darà ancora più forza e qualità a questo gruppo. L'unico rammarico - conclude - è che questa finale arriva presto considerato che alcuni giocatori si sono potuti allenare poco con la squadra perché hanno dovuto terminare i campionati di calcio a 11. La nostra rosa è in ogni caso all'altezza della situazione, daremo il massimo".

"La squadra si sta allenando già da tempo e anche in questa stagione puntiamo a vincere e dire la nostra - afferma il direttore generale del Catania, Graziano Strano - Siamo una società che ha sempre puntato in alto e che vuole continuare a scrivere la storia del beach soccer, una delle squadre più titolate in questa disciplina sportiva. Speriamo di partire subito con il piede giusto e dedicarci poi completamente a campionato e Coppa Italia e, magari, centrare il triplete".