Il pescarese Patanè campione italiano di Kickboxing

Un oro e un argento per i due fighter del Kickboxing Team Bergamini, Matteo Patanè e Filippo Di Giovanni, ai Campionati italiani 2023 al Palazzo del turismo di Jesolo. Patanè ha trionfato nella K1, Di Giovanni sul podio nella Low Kick. I due allievi del Maestro Riccardo Bergamini protagonisti quindi nelle specialità del contatto pieno e nuovi gioiellini della grande tradizione della scuola pescarese di Kickboxing.

“E’ andata bene, mi ero allenato tantissimo per arrivare pronto a questo momento – ha detto il vice campione italiano Di Giovanni – . Ringrazio il mio maestro e i compagni di squadra che mi stimolano ogni giorno. Da domani tornerò in palestra per tornare l’anno prossimo: l’obiettivo ora è quello di arrivare a vincere il titolo. Per ora sono contento della mia prestazione e del secondo posto. Era la mia seconda uscita ufficiale sul ring, la prima volta ad un campionato italiano. Per me ogni giorno è uno stimolo nuovo, una spinta per la mia crescita. La preparazione con il Maestro Bergamini è sempre eccellente. Dedico al team e alla mia famiglia questa medaglia”.

“Sono contento del mio incontro, potevo gestirlo anche meglio, ma è arrivata la vittoria e sono soddisfatto. Ringrazio il Maestro Bergamini che mi è sempre stato vicino. A Jesolo è stato un evento fantastico, mi sono divertito molto e vincere qui è stato bellissimo. La dedica è per i compagni di squadra e ai coach che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo lavorando duramente ogni giorno nella nostra sala della Palestra 360”.

Patanè il 20 maggio sarà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara per il primo incontro da professionista in cui salirà sul ring da campione italiano in carica: “Giocherò in casa e ci saranno tanti amici sugli spalti a tifare per me, non vedo l’ora di combattere. Sarà un appuntamento importante. Sono pronto, e per questo devo ringraziare il mio Maestro che mi ha sempre seguito per farmi arrivare pronto”.