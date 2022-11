Kickboxing, il pescarese Caputo è vice campione d'Europa

Alessandro Caputo è vice campione d’Europa di Kickboxing. Il ventenne fighter pescarese del Kickboxing Team Bergamini ad Antalya, in Turchia, ha chiuso oggi il suo Europeo Senior 2022 con la medaglia d’argento. Caputo ha combattuto nella categoria 67 kg, specialità Low Kick. Dopo aver eliminato agli ottavi l’ucraino Sytnyk, ai quarti il macedone Kostovski e in semifinale il serbo Cestic, nell’ultimo atto della manifestazione non è riuscito ad avere la meglio del grande favorito, il portoghese Andre Santos. Resta la soddisfazione di essere arrivato ad un passo dall’oro e di essere entrato definitivamente nell’elite azzurra e internazionale della sua disciplina. La conferma di un talento innato, dopo gli exploit internazionali a livello giovanile: Caputo, infatti, ha già vinto un Europeo e un Mondiale Juniores (nel 2018 a Jesolo). Questo è il suo primo anno tra i Senior, iniziato lo scorso aprile con la vittoria del campionato italiano.

“Quest’Europeo è stato difficile fin dal primo incontro – racconta Caputo, sostenuto ad Antalya dal suo maestro, Riccardo Bergamini – . Tutti gli atleti avevano fame e voglia di vincere. Con qualche avversario mi sono trovato meglio durante i combattimenti, altri sono stati più scorbutici. In finale, l’avversario era la testa di serie della competizione, campione uscente del 2021. Era un atleta con grande esperienza e tanti anni di combattimenti alle spalle: combattere contro di lui è stata dura, ma io ho dato tutto, il massimo, purtroppo senza portare a casa l’oro. La medaglia d’argento, però, è una grande soddisfazione, alla mia prima partecipazione ad un Europeo Senior. Mi resta l’amaro in bocca di non aver vinto, ma spero di rifarmi in futuro”.