Nuoto, il pescarese Lorenzo Fuschini campione italiano nei 100 e 200 metri rana

L'atleta pescarese Lorenzo Fuschini, classe 2007, ha conquistato due medaglie d'oro nei campionati italiani che si sono svolti a Riccione. Il ragazzo, tesserato con la società Sds e che si allena quotidianamente nel centro sportivo Le Naiadi di Pescara gestito dalla Pretuziana Sport, ha ottenuto i due titoli ai Criteria 2023 nella categoria Ragazzi 2, il primo nei 100 mt rana con il tempo di 1'02'44, mentre il secondo è arrivato nei 200 mt rana, dove ha chiuso la prova in 2'14''50.

Questi due titoli rappresentano una riconferma per Fuschini, in quanto già nella scorsa stagione aveva ottenuto le stesse affermazioni. Tra l'altro, il giovane pescarese ha compiuto una piccola impresa in questa circostanza, se si considera che è arrivato all'appuntamento dopo 30 giorni di stop per un infortunio occorso a ridosso della manifestazione.

“Sono davvero orgoglioso di poter allenare Lorenzo” commenta il tecnico Mattia Trignani, che lo segue quotidianamente in piscina. “È un ragazzo dal cuore d'oro, caparbio e con un grande spirito agonistico”. E ancora: “In questa occasione è stato superlativo in quanto si è riconfermato campione italiano su entrambe le distanze, dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per 30 giorni”.