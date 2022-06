Giochi del Mediterraneo: il pescarese Di Nicola medaglia d'oro nelle Bocce

Il cielo è biancazzurro sopra Orano. Nella seconda città più grande dell'Algeria, sede dei Giochi del Mediterraneo, il pescarese Marco Di Nicola sale sul gradino più alto del podio: medaglia d'oro nelle Bocce, specialità Raffa, nel doppio giocato con il suo compagno di squadra Visconti. I due non sbagliano un colpo e battono i sammarinesi Enrico Dell’Omo e Jacopo Frisoni per 11 a 7.

Il 28enne pescarese si conferma uno dei grandi protagonisti del Team Italia. Prima del "derby" contro San Marino, Di Nicola aveva eliminato in semifinale la Libia. "Una grande soddisfazione, ero arrivato qui convinto di poter riportare a casa la medaglia più prestigiosa. La finale è stata equilibrata e difficile, sapevamo del valore di San Marino, in cui giocano avversari che spesso incontriamo durante il campionato italiano. Indossare la medaglia d'oro è un'emozione indescrivibile, non la dimenticherò", racconta Di Nicola.

Gioca a Bocce da quando aveva poco più di dieci anni, Di Nicola, e nel tempo è diventato un talento della disciplina, ad un passo dal professionismo. Sono almeno cinque anni infatti che affianca grandi campioni, su tutti il campione del mondo in carica Gianluca Formicone, con i colori della Vip Credaro di Bergamo (in prestito, per il campionato a squadre, ai teramani della Nova Inox Mosciano). Dopo aver sostenuto diversi stage in Nazionale, il ct Giuseppe Pallucca lo ha scelto per l'avventura ai Giochi, in tandem con Mattia Visconti, altro giovane atleta di Crema. Una scelta ripagata dalle prestazioni dei due giovani talenti. Visconti ha trionfato anche nella Raffa individuale battendo la Turchia.