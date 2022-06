Danza sportiva, Angelica Ciabarra sul podio a Catania per il campionato nazionale

Nuovo successo sportivo per Angelica Ciabarra, di cui abbiamo già parlato lo scorso marzo in quanto unica atleta pescarese ad aver vinto il campionato regionale abruzzese di danza sportiva per la categoria over 17 "Cha cha cha e Rumba" classe B e per la categoria duo over 17 classe A. Ebbene la giovane atleta, a nome della scuola Dirty Dancing Emanuel di Ortona, ha preso parte ieri pomeriggio, in coppia con la sua solita partner Melissa Tiberio ai campionati nazionali italiani che si sono svolti al Palaghiaccio di Catania, classificandosi anche questa volta sul podio.

La talentuosa Angelica, infatti, ha raggiunto il terzo posto conquistando così la medaglia di bronzo nella categoria Over 17 classe A, duo femminile coreografico Samba. Soddisfatta e, ovviamente, piena di gioia la mamma della ragazza, Miriana Panzone, che anche questa volta era presente alla manifestazione per assistere al trionfo della figlia e alla sua successiva premiazione.