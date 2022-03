Ballo latin style, una pescarese sugli scudi al campionato regionale di danza sportiva

Una giovane pescarese sugli scudi al campionato regionale Fids Abruzzo di danza sportiva che si è tenuto al palazzetto dello sport "Di Nardo" di Atri. Si tratta di Angelica Ciabarra, 20 anni, che ha ricevuto la medaglia d'oro come campionessa regionale nella tecnica "latin style" per la categoria over 17 "Cha cha cha e Rumba" classe B. Ma non è tutto: Angelica, infatti, si è imposta altresì nella categoria duo over 17 classe A, in coppia con Melissa Tiberio di Ortona.

Il tutto per la gioia anche dei suoi genitori, a cominciare dalla mamma Miriana Panzone. Insomma, questa talentuosa ragazza ha rappresentato al meglio la nostra città. E non finisce qui, perché adesso Angelica è attesa per il prossimo importante impegno, a luglio, in occasione del campionato nazionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, dove andrà a rappresentare direttamente l'Abruzzo. Pescara già da ora sa che farà il tifo per lei.