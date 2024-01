Asfalto dissestato in via Regina Elena e via Sabucchi: "Ormai queste strade sono intransitabili"

Gallery













Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalare la "condizione deplorevole" in cui si trovano due strade del centro di Pescara, ossia via Regina Elena e via Sabucchi, "per tutta la loro percorrenza", sia per quanto riguarda il manto stradale carrabile sia per ciò che concerne i marciapiedi. Una situazione che, evidenzia la donna, rende la fruizione di queste strade "assai rischiosa per i nostri concittadini. Ormai queste strade sono impercorribili".

Viene sottolineata, in particolare, la presenza dell'asfalto dissestato che potrebbe, come prima cosa, danneggiare le vetture in transito ma anche rappresentare un pericolo per chi passasse lì sopra a piedi. Per tale ragione, si chiede a chi di dovere un intervento risolutivo che sia il più rapido possibile, al fine di garantire un minimo standard di sicurezza.