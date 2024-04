Fuori dall'ospedale in via Fonte Romana, rifiuti e bici smontate: la denuncia di un cittadino

Due foto per immortalare il degrado in via Fonte Romana proprio davanti a uno degli ingressi dell'ospedale civile. A inviarle alla nostra redazione è un cittadino che denuncia i comportamenti decisamente proprio corretti di chi lascia le proprie buste dei rifiuti a ridosso della strada. Buste che o per il passaggio delle auto o per animali in cerca di cibo finiscono sulla carreggiata con il contenuto sparso in strada.

Accanto anche una bicicletta smontata e abbandonata. Non una bella fotografia per una zona che si trova a ridosso del presidio ospedaliero.