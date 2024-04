L'avvocato Barbara Scorrano di Pianella uditore giudiziario di Forum su Rete 4 e Canale 5

L’avvocato Barbara Scorrano, 27 anni, originaria di Pianella, è il nuovo uditore giudiziario del programma televisivo Forum, in onda su Rete 4 e Canale 5, condotto da Barbara Palombelli.

La Scorrano è attualmente iscritta all’Ordine degli avvocati di Pescara.

Laureata in Giurisprudenza all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha iniziato giovanissima la sua carriera legale, conseguendo l’abilitazione all’esercizio della professione forense nella Corte d’Appello dell'Aquila a 26 anni.

Dopo la laurea ha svolto, parallelamente alla carriera forense, il tirocinio in affiancamento al presidente del tribunale di Pescara. È entrata a far parte dello storico programma Forum, in onda alle 11 su Canale 5 e alle 14 su Rete 4, con il ruolo di uditore giudiziario.