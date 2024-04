La denuncia di una cittadina: "Pericolosa l'area sgambetto cani di via Mantova, va spostata" [VIDEO-FOTO]

Via Mantova 1 · Pescara

Un muro troppo basso e soprattutto una struttura "in lungo" che renderebbe impossibile capire chi vi sia all'interno. A sollevare i problemi che ci sarebbero con l'area cani di via Mantova è una residente.

Un'area anche poco curata a guardare le fotografie inviata alla redazione, ma quella forma allungata, lamenta la donna, renderebbe difficile avere contezza del chi vi sia all'interno, con quel muro in cemento da cui molti cani quando l'erba è tagliata salterebbero in entrambe le direzioni perché, sostiene la residente, anche nello spazio superiore ci sarebbe chi porterebbe i propri cani.

Una struttura sostanzialmente soffocante, questo ciò che emerge, tanto che due gatti sarebbero stati uccisi al suo interno da alcuni cani di grossa taglia perché incapaci di trovare una via d'uscita. Per la donna dunque uno spazio pensato e fatto male su cui chiede di intervenire magari spostando in un'area limitrofa e quadrata con le reti di protezione, l'area sgambetto.