"Sfondano il portone e bivaccano sulle scale", l'incubo di un condominio in via dei Marrucini [FOTO]

Un lettore ci fa sapere che "da ormai 3 weekend consecutivi il degrado di piazza Alessandrini si è impossessato di via dei Marrucini. Sono infatti settimane che subiamo atti di vandalismo e violenza privata nel nostro condominio. Balordi e ubriachi hanno sfondato prima un lato del portone e poi, ieri sera, addirittura sono entrati di nuovo all’interno del palazzo imbrattando l’ingresso e danneggiando anche l’altro lato del portone. Bivaccano sulle scale, fumano le canne e via dicendo. Stanotte siamo stati con i carabinieri fino alle 2,30 per effettuare i dovuti rilievi".

Purtroppo, spiega l'uomo, "le forze dell’ordine che sono finora intervenute non possono fare altro che limitarsi a semplici passaggi, senza prendere provvedimenti e lasciando pertanto il bivacco all’interno di alcuni condomini che subiscono l’inciviltà di giovani allo sbando sotto effetto di alcol e droghe. Possibile che non si possa fare niente per risolvere, una volta per tutte, questo problema?".