Ancora soste selvagge in città, un lettore: "Auto blocca completamente il marciapiede in via del circuito"

Proseguono le segnalazioni di parcheggi selvaggi in città, con vetture che spesso occupano l'intero marciapiede e rendono quindi impossibile il transito. Un nostro lettore ci ha segnalato una vettura lasciata completamente sul marciapiede:

"Auto parcheggiata per storto sul marciapiede in via del circuito con angolo via Villetta Barrea. Cose dell’altro mondo se deve passare una carrozzina o passeggino dove passa?"