Movida, la denuncia di un lettore sulle "facili licenze": cicchetti, vino e birra a un euro

Via Piave · Centro

Su quelle che definisce "facili licenze" date nel cuore della movida pescarese, piazza Muzii, interviene un lettore che, con una foto, mostra i prezzi di uno dei tanti locali della zona. Uno di quelli dal cicchetto a un euro. Ad un euro, in realtà, ci sono anche una 0,33 di birra e un calice di vino. Una risposta, spiega, agli esercenti che hanno parlato di movida di qualità e che, dopo i disordini della notte di Pasqua, hanno chiesto all'amministrazione di vigilare sulle licenze che concederanno.

Un tema quello della movida violenta su cui, dopo quanto avvenuto in via Piave, si sono espressi anche il sindaco Carlo Masci che l'appello lo ha rivolto lui agli esercenti chiedendo di isolare chi ha compe priorità il guadagno facile, e il presidente della commissione sicurezza del territorio Armando Foschi che ha espresso una posizione ancora più dura: ritirare la licenza a chi non rispetta le regole.