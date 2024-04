La denuncia di alcuni residenti in Strada del palazzo: "Allagamenti a ogni pioggia per i tombini otturati" [VIDEO]

Problemi in Strada del palazzo a Pescara per quanto riguarda gli allagamenti che ad ogni pioggia si verificano all'interno dei garage e lungo la carreggiata a causa della mancanza di canali di scolo e dei tombini costantemente otturati. A denunciare l'accaduto, due residenti tramite il loro legale, che ha spiegato come ad ogni pioggia, anche non particolarmente intensa, la parte bassa di Strada del palazzo si allaga creando un fiume d'acqua lungo la strada in quanto non vi sono canali di scolo per le acque bianche, mai realizzati nonostante i solleciti e le richieste dei residenti. Inoltre, i tombini presenti che risultano comunque insufficienti, sono quasi sempre tappati per mancanza di manutenzione e di pulizia, e dunque la situazione diventa critica con disagi e allagamenti all'interno dei garage e dei seminterrati delle abitazioni presenti.

"Ci siamo rivolti con delle richieste ufficiali al Comune, all'Aca e ad Ambiente Spa. Il Comune e Ambiente Spa hanno dirottato le responsabilità verso l'Aca, che non ci ha mai risposto nonostante le richieste" ha spiegato il legale.

