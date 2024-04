Buche e pozzetti rotti nel quartiere Cep di San Donato: "Va bene riqualificare la riviera, ma ci sono anche le periferie"

Via Reno,Via Secchia ,Via San Donato · Pescara

Via Reno,Via Secchia ,Via San Donato · Pescara

Tanti lavori di riqualificazione in città, “ma forse della periferia ci si è dimenticati?”. A chiederselo commentando i tanti annunci di cantiere di strade e marciapiedi, è una residente del quartiere Cep di San Donato che denuncia problemi in via Reno, via Secchia e via San Donato.

“Faccio pochi passi e all'inizio di via Reno noto una grossa buca la sua presenza è lì da circa un anno – esordisce accompagnandoci a fare una passeggiata nella zona con tanto di documentazione fonografica -; poco distante via Secchia altra buca pericolosa per i pedoni, ma giriamo l’angolo via San Donato ed ecco pozzetto di ispezione del lampione per illuminazione pubblica il chiusino ormai rotto da tempo mai sostituito e il pozzetto pieno d’acqua”.

Leggi le notizie de IlPescara su Whatsapp

“Tutti vogliamo la riviera, il centro e una Pescara bella – aggiunge -, ma ci vuole anche una minima manutenzione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole e di tutto il resto negli altri quartieri. Invito i nostri amministratori e i tecnici comunali – conclude - a eseguire dei sopralluoghi nelle periferie delle nostra città per verificare le criticità e la scarsa manutenzione”.