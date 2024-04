Degrado e disperati nell'ex scuola di via Monte Siella: la denuncia di un residente

L'ex scuola di via Monte Siella ritrovo di senzatetto e drogati. A denunciarlo è un residente che parla di vero e proprio stato di “abbandono” sia per quanto concerne la scuola dell'infanzia ed elementare che il vicino cantiere della scuola media Michetti.

Con alcune fotografie mostra le tapparelle divelte e la situazione in cui versa il plesso sottolineando come con la situazione attuale oltre al degrado il problema per il quartiere è un altro: non ci sono più scuole nella zona. La più vicina infatti, come è noto, è quella provvisoria di Villa Fabio che ospita attualmente tutte le classi: infanzia, elementari e medie. Una scuola che non è esattamente tale e dove dopo anni di attesa per quella che doveva essere la sistemazione di un anno, a protestare sono state le famiglie con tanto di manifestazione sotto il Comune.

Una protesta cui era seguito un incontro con l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Gianni Santilli che rimarcando come il problema per quanto concerne la Michetti che dovrebbe ospitare tutti i bambini e i ragazzi in piani differenti, si sia creato per le mancanze della ditta che aveva ottenuto l'appalto con le prove di carico ora rifatte e presto il bando per il nuovo affidamento e il completamento con comunque la riconsegna del plesso a inizio 2025.

Se su questo si dovranno attendere i tempi del cantiere, per quanto riguarda l'ex scuola San Giuseppe, nel cuore del quartiere, l'amministrazione ha presentato un progetto di abbattimento e ricostruzione con il pnrr. Progetto in graduatoria per il finanziamento con fondi che il Comune ha chiesto anche alla Regione inserendolo nel maxi-emendamento approvato in sede di discussione i consiglio comunale, del dup (documento unico di programmazione).

Tempi comunque lunghi a fronte di una situazione che secondo quanto riferito dal residente, non farebbe altro che nel frattempo aggravarsi con l'ex plesso ora “residenza” dei disperati. . A novembre il problema in realtà era già emerso quando un piccolo incendio era scoppiato proprio nell'edificio perché qualcuno aveva acceso alcune cartacce probabilmente per scaldarsi. L'appello è dunque quello alla sicurezza e alla pulizia fino a quando di quell'edificio non sarà scritto il destino.