Asfalto e marciapiedi dissestati in via Cesare De Titta [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala il degrado in cui versa via Cesare De Titta, con asfalto e marciapiede in uno stato di forte dissesto. Siamo nel cuore del quartiere della pineta, lungo una strada che, proseguendo verso la fine, sfocia direttamente sul lungomare. Eppure il biglietto da visita che offre non è dei migliori. Tralasciando le cartacce e gli altri rifiuti abbandonati qua e là, c'è da dire che anche la vegetazione appare poco curata, con aiuole mal tenute.

E va ricordato che le erbacce possono alimentare altresì la proliferazione di roditori e insetti. L'uomo avanza pertanto una formale richiesta di sistemazione dell'intera area, al fine di garantire un maggior decoro. Tra l'altro le buche visibiili in via De Titta sono particolarmente profonde e, dunque, potenzialmente pericolose, presenti tra l'altro da diverso tempo lungo la strada, costituendo un rischio soprattutto di notte sia per le macchine che lì parcheggiano sia per i pedoni. Chi vive nella zona spera in un intervento in tempi brevi.