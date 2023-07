Albero pericolante in via Benedetto Croce [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che, rientrando a casa ieri sera, ha notato un albero pericolante in via Benedetto Croce, nella zona dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia: "Secondo me a breve cadrà sulle macchine", sentenzia l'uomo, che ci invia anche una foto con l'obiettivo di "farla arrivare a qualcuno di dovere". L'auspicio del cittadino, infatti, è che il Comune intervenga quanto prima per mettere la situazione in sicurezza ed evitare possibili disagi, nonché potenziali pericoli per le persone e la loro incolumità.

Un albero pericolante potrebbe cadere in modo imprevisto a causa di radici deboli, malattie, danni strutturali o cattive condizioni generali. Questo crollo improvviso può danneggiare proprietà, veicoli e causare lesioni gravi o addirittura mortali agli individui presenti nell'area. Inoltre gli alberi malati o danneggiati possono avere rami deboli o morti che possono staccarsi durante una tempesta o anche in condizioni normali di vento.

Questi rami possono cadere su passanti, veicoli o strutture, causando danni. Non solo: un albero pericolante può cadere sopra le strade, i marciapiedi o le linee elettriche, bloccando il passaggio e causando interruzioni del traffico e dei servizi pubblici. Ciò può creare inconvenienti, ritardi e problemi di vario tipo.