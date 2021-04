"Da 15 anni nessuno pota gli alberi in via Lago Isoletta", la segnalazione di una residente [FOTO]

Da almeno 15 anni nessuno si occupa della potatura degli alberi in via Lago Isoletta nella zona di Colle Pineta a Pescara.

È la segnalazione di una cittadina che vive lungo la strada e che fa presente come gli alberi siano, in molti casi, malati e mal ridotti.

«Abito qui dal 2006 e da allora mai nessun intervento di potatutra è stato effettuato sugli alberi di via Lago Isoletta», scrive la residente, «sono malati e mal ridotti. So che sono malati perché il nostro giardiniere me lo dice puntualmente ogni anno».