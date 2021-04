La torta della tradizione: come preparare la pizza doce

No, non è una pizza

La pizza doce, o pizza dolce, è la torta abruzzese della tradizione, un dolce a base di pan di Spagna, alchermes e creme. Un trionfo di bontà sormontato da un ricco strato di panna, decorazioni e scritte beneaugurali.

Di seguito vi proponiamo la ricetta della pizza doce abruzzese, così da poterla preparare in casa e gustarla magari in occasione di un compleanno.

Ricetta

Gli ingredienti per il pan di Spagna sono:

10 uova fresche

8 cucchiai di zucchero

10 cucchiai di farina

Buccia grattugiata di limone

Gli ingredienti per le creme sono:

8 tuorli

8 cucchiai di zucchero

8 cucchiai di farina

una stecca di cannella

50 grammi di cioccolato fondente o cacao amaro

Inoltre occorrono:

alchermes

rum

caffè zuccherato

Preparazione

Bisogna innanzitutto preparare il pan di Spagna, possibilmente un giorno prima.

Rompere le uova e separare i tuorli dagli albumi. Montare gli albumi a neve. A parte sbattere tuorli e zucchero. Unire in seguito la farina setacciata e la buccia grattugiata di limone. Infine aggiungere delicatamente gli albumi.

Versare il composto in una teglia infarinata e mettere in forno preriscaldato a 180 gradi per mezz’ora, finché la superficie non risulti dorata.

Preparare poi la crema pasticciera mescolando zucchero e tuorli, poi la farina e si stempera con un po’ di latte, senza creare grumi. Si versa tutto in una pentola, aggiungendo la cannella e facendo cuocere a fiamma bassa, continuano a girare. La stecca va tolta e la crema ottenuta va divisa a metà: a una parte va aggiunto il cioccolato, mescolando finché non si scioglie; in alternativa va bene anche il cacao amaro.

Una volta che il pan di Spagna si è raffreddato, si deve tagliare per ottenere 3 dischi uguali. Bagnare il primo con caffè zuccherato e diluito in poca acqua e poi spalmare uno strato di crema al cioccolato.

Sovrapporre un altro disco e bagnarlo con l’alchermes. Spalmare la crema pasticciera.

Infine si mettere il terzo disco imbevuto di rum diluito con acqua. Infine guarnire con mezzo chilo di panna montata e confettini.

Mettere il frigo e lasciar riposare la torta.