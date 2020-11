Croccante di mandorle, una dolcissima ricetta natalizia

Una tavoletta sottile e dura dal colore ambrato e a cui dare la forma che si desidera. È il croccante di mandorle, uno dei dolci tipici del Natale in Abruzzo, che si può facilmente fare in casa, proprio come facevano le nostre nonne.

Protagoniste indiscusse di questa leccornia sono, ovviamente, le mandorle, che devono essere pelate.

Ingredienti:

600 gr di mandorle sgusciate

500 gr di zucchero semolato

scorza di limone

Per preparare un buon croccante, infornate le mandorle ben distribuite su una teglia, affinché si tostino. Quando saranno dorate, potete sfornarle e riversale in un tegame a cui aggiungere lo zucchero. Cuocerle a fuoco moderato, mescolando delicatamente fino a che lo zucchero non diventi caramello.

Poco prima della fine della cottura, aggiungere la buccia di limone tenendo sempre ben presente che le mandorle non si devono scurire troppo.

Infine versare il tutto su una lastra di marmo leggermente unta, schiacciare le mandorle con un limone intero, come suggerisce la tradizione, e infine tagliare il croccante ancora caldo a rombi con un coltello.