A breve partirà la sperimentazione della Ztl nel centro storico di Città Sant'Angelo

A partire delle ore 18 del 20 gennaio in una parte del centro storico di Città Sant'Angelo scatterà la Ztl, la zona a traffico limitato. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con il sindaco Matteo Perazzetti, aggiungendo che per i primi 30 giorni si tratterà di un periodo di prova senza sanzioni:

"A seguito di numerose richieste dei cittadini sorte da un'importante esigenza della nostra comunità siamo riusciti ad ottenere il servizio Ztl. L'ordinanza prevede l'attivazione a partire dalle ore 18:00 di sabato 20 gennaio. Come prescritto, sarà in pre-esercizio per 30 giorni (non si faranno sanzioni) per consentire a tutti di abituarsi. Concluso questo periodo, sarà attiva secondo calendario e orari indicati nella stessa ordinanza. Sarà adeguata la segnaletica verticale di preavviso e informazione e sarà modificata anche la programmazione del pannello informativo a messaggio variabile del varco di ingresso. Informazioni e chiarimenti nel comando della polizia locale, negli orari di apertura al pubblico."

Per tutte le informazioni, la mappa e la modulistica https://tinyurl.com/mr27472r