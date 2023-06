Il deputato Testa (Fratelli d'Italia): "Subito confronto con Ita per voli Pescara-Milano"

«Ita ha comunicato che a decorrere dal 3 agosto cancellerà i voli Pescara-Milano. Tale decisione penalizzerà fortemente la città di Pescara e l'intera regione Abruzzo perché si tratta di un collegamento imprescindibile per garantire la connettività legata tanto al mondo del lavoro, quanto al comparto del turismo. Ecco perché ho chiesto al presidente della commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, di convocare immediatamente in commissione sia i vertici di Ita che della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo. Inoltre, sono in collegamento con il presidente della Regione, Marco Marsilio, e con il viceministro competente Galeazzo Bignami».

È quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d'Italia, Guerino Testa.