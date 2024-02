Il presidente Marsilio sui voli estivi di Ryanair: "Opportunità per chi vuole conoscere le nostre bellezze"

«La comunicazione del piano dei voli estivi di Ryanair sull'aeroporto d'Abruzzo di Pescara rappresenta una notizia molto positiva, che consentirà non solo agli abruzzesi di avere a disposizione numerose destinazioni per le proprie vacanze».

A parlare è il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, che commenta l'ufficializzazione dei voli della compagnia irlandese per la stagione estiva.

«Le nuove rotte sono anche un'opportunità per tante persone che vogliono venire a scoprire la bellezza delle nostre spiagge e delle nostre montagne», aggiunge Marsilio.

Poi il presidente prosegue: «In contemporanea a questa notizia oggi la giunta ha approvato la delibera che recepisce lo studio, affidato alla società Ptsclass Spa, al fine del proseguire il procedimento normativo per riconoscimento della continuità territoriale. Si tratta di un passo fondamentale per presentare questa richiesta tramite il ministero dei Trasporti alla Commissione Europea. Riconoscimento che consentirebbe di attivare i collegamenti con Milano Linate, Torino e Palermo, rotte che servirebbero a recuperare, in particolare con il volo per Milano che Ita ha smesso di operare, la piena funzionalità dell'aeroporto».