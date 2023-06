Visita del presidente della Provincia De Martinis a Torre de Passeri: edilizia scolastica e viabilità al centro dell'incontro

Proseguono le visite istituzionali nei vari comuni della Provincia di Pescara da parte del presidente Ottavio De Martinis. Il 12 giugno scorso assieme al dirigente tecnico Marco Scorrano, il presidente e sindaco di Montesilvano si è recato a Torre de’ Passeri, dove in municipio ha incontrato il sindaco Giovanni Mancini e l’assessore all’edilizia scolastica, ai rapporti con enti e urbanistica Piero Di Giulio.

"Oltre a interloquire sulle dinamiche inerenti la vita sociale ed economica del ridente comune della Val Pescara, abbiamo svolto una ricognizione sulle strade provinciali per verificarne lo stato di fatto e la sicurezza e programmato interventi da tenersi nel prossimo e medio futuro. Ma non è stata la sola viabilità l'argomento dell'incontro. In tema di edilizia scolastica, unitamente al sindaco Mancini, abbiamo trattato i lavori di adeguamento sismico previsti per la scuola secondaria di secondo grado di Torre che, attualmente in fase di progettazione esecutiva, grazie all’intercettazione di fondi Usr, consentiranno una parziale demolizione e ricostruzione della struttura esistente, che aumenterà il livello di sicurezza e verrà energicamente efficientata. Superata questa fase, entro fine estate, si provvederà ad appaltare l’opera per un valore di 4,5 milioni di euro."

De Martinis poi ha evidenziato quanto siano importanti gli interventi di competenza della Provincia sulla manutenzione delle strade e delle scuole, garantendo il massimo impegno affinchè tutti i lavori programmati siano eseguiti nei tempi stabiliti.