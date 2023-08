Visita a Ferragosto nel carcere San Donato dei parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, Sigismondi: "Confronto proficuo"

«Rinnovare la nostra attenzione alla questione dei disagi delle situazioni penitenziarie, dal sovraffollamento dei carceri alla condizione di quanti vi lavorano, anche con carenze di organico».

Queste le ragioni della visita fatta nel giorno di Ferragosto nel carcere San Donato di Pescara da parte dei parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia: Etelwardo Sigismondi, Guerino Testa e Guido Quintino Liris.

«Abbiamo infatti incontrato la direzione e gli agenti di polizia penitenziaria», spiega Sigismondi, «in particolare la carenza di organico è un problema che il governo Meloni dall’inizio della legislatura sta affrontando con determinazione. La nostra visita è servita anche per comprendere le criticità e i fabbisogni della struttura. Il confronto e l’ascolto servono per individuare soluzioni percorribili. Il guradasigilli Nordio punta alla detenzione differenziata e siamo tutti al lavoro per l'emergenza negli istituti detentivi».

Poi il senatore Sigismondi all'agenzia LaPresse fa sapere: «Proficuo confronto con la direzione e con il Corpo di polizia penitenziaria. L'iniziativa si è svolta nell'ambito delle visite intraprese dai parlamentari abruzzesi FdI programmate e decise nelle 8 carceri della regione per far il punto della situazione sulle criticità denunciate e segnalate negli istituti di pena, a partire dalle carenze strutturali a quelle di organico, al sovraffollamento dei detenuti. Una volta concluse le visite, sarà redatto un dossier che i parlamentari invieranno al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il report verrà consegnato appena finiamo il giro di tutte le carceri abruzzesi. Fino a ora abbiamo visitato il super carcere dell'Aquila, la casa lavoro con sezione circondariale di Vasto, il carcere Castrogno di Teramo e ora il San Donato di Pescara. Mancano la casa circondariale di Lanciano, il carcere di Chieti e gli istituti di alta sicurezza di Sulmona e Avezzano, in provincia dell'Aquila».