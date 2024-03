Giampietro (Pd) pubblica le foto di via del Santuario e attacca: "Già franano gli asfalti elettorali" [FOTO]

Nuova polemica sui nuovi asfalti realizzati e in fase di realizzazione in città. Mentre l'attuale maggioranza rivendica gli investimenti fatti e che si stanno facendo per sistemare le vie cittadine, dall'opposizione arrivano nuove critiche.

A sollevarle ancora una volta è il capogruppo del Pd in consiglio comunale Piero Giampietro che sul suo profilo facebook pubblica diverse foto di via del Santuario dove i lavori da poco fatti danno segni di cedimento: "franano gli asfalti elettorali", commenta.

"Per provare a far dimenticare cinque anni di autovelox, caro-mense e parchi cementificati, la giunta Masci ha inondato la città di cantieri elettorali - prosegue parlando dei tanti lavori in corso -, ma la gatta furiosa fa sempre i figli ciechi, e su Via del Santuario l’asfalto è già da rifare. Chissà - conclude - questa volta a chi daranno la colpa".