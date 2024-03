La denuncia del Pd dopo il sopralluogo della commissione in via Musone: "Scandalosa incuria" [FOTO]

«Scandalosa incuria dell’amministrazione comunale in via Musone: malgrado i fondi previsti in bilancio non c’è ancora un progetto per la manutenzione straordinaria».

A denunciarlo sono i consiglieri comunali del Pd: Marco Presutti, Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli e Giovanni Di Iacovo, dopo il sopralluogo della commissione Lavori pubblici.

«Nel bilancio fallimentare della manutenzione delle strade cittadine», evidenziano i consiglieri del Pd, «c’è una voce che merita di essere posta in evidenza che corrisponde a via Musone che è abbandonata da anni a una grave situazione di incuria, malgrado sia utilizzata quotidianamente da diverse categorie di utenti della strada. In modo particolare è palese da anni il degrado che caratterizza una passerella pedonale che è stata oggetto di numerosi sopralluoghi da parte della Commissione lavori pubblici del Comune. Già l’allora dirigente Trisi assunse l’impegno di progettare e realizzare un intervento di straordinaria manutenzione che poi si è disperso tra i corridoi di quel settore. Da ultimo il bilancio approvato a fine anno ha previsto per il 2024, 400mila euro per la riqualificazione di quella strada e di altre vie, eppure l’assessore alla Manutenzione, Adelchi Sulpizio, pare aver completamente ignorato questo problema. Il sopralluogo effettuato il 13 marzo dalla commissione lavori pubblici ha permesso di rilevare che non è stato neppure programmato alcun intervento, mentre i pali di sostegno e la copertura della passerella appaiono sempre più logorati e in condizioni che appaiono gravemente critiche. È inammissibile che si continui a ignorare il problema, malgrado la disponibilità di fondi idonei. Intendiamo suonare la sveglia a un assessore sempre più distratto. La manutenzione a Pescara non può più attendere».