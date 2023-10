La denuncia dell'Udc di Spoltore: "Infiniti disagi per i cittadini nei parcheggi del distretto sanitario"

Disagi pesanti per gli utenti e per il personale sanitario del distretto sanitario di Spoltore per la questione parcheggi. A sollevare la questione il commissario provinciale Udc Simonetta Pesce che parla di una situazione difficile segnalata da molti cittadini spoltoresi negli ultimi giorni

"Ad oggi continua a regnare il caos, soprattutto in alcune fasce orarie in quanto l'area è interessata dalla circolazione di un numero elevato di autoveicoli, sproporzionato rispetto alla disponibilità di posti, che determina una condizione insostenibile sia per gli operatori che per i pazienti e familiari che li accompagnano. I pochi posti presenti sono utilizzati senza criterio, impedendo anche ai disabili di poter raggiungere l'ingresso della struttura. Per ovviare a questo disagio molto utenti scelgono di parcheggiare su un terreno non asfaltato posto al lato della struttura, assolutamente non adeguato dal punto di vista della sicurezza. "

Ovviamente, spiega la Pesce, queste difficoltà ricadono sulla qualità dei relativi servizi:

"Chiedo ed auspico l'intervento tempestivo delle autorità competenti. Nel 2027 Spoltore fara' parte della Nuova Pescara ed anche per questo merita di avere servizi e strutture adeguati alla legittima fruizione dei cittadini '.