Trulli sulla delibera per cercare una soluzione per realizzare il canile intercomunale: "Spoltore pronta al dialogo per il bene degli animali"

L'amministrazione di Spoltore è ancora aperta al dialogo per trovare una soluzione al fine di realizzare un canile intercomunale assieme a Pescara. A dirlo il sindaco Chiara Trulli, da noi contattata dopo l'approvazione della delibera da parte della giunta che affida al primo cittadino il compito di riavviare un dialogo con il Comune di Pescara per individuare una soluzione comune:

"Questo documento dimostra che non ci sono da parte nostra preclusioni e chiusure. Siamo per il dialogo e per trovare la giusta soluzione, senza accetterà però imperativi e imposizioni in assenza di un confronto aperto e costruttivo. Vogliamo ragionare insieme sulle possibili soluzioni e ricordo che da 2018 abbiamo messo sul tavolo l'opzione del sito che era stato individuato insieme e che può essere un buon punto di ripartenza per il discorso del canile intercomunale. L'auspicio è di arrivare a un progetto condiviso, e la delibera è anche una risposta a coloro che dicevano che non amiamo gli animali mentre la nostra volontà è proprio quella di tutelare gli amici a quattro zampe, con una soluzione però che sia accettata e condivisa da tutte le parti in causa. Inoltre, abbiamo a disposizione anche tre terreni comunali agricoli da valutare assieme ai tecnici e capire quale di queste soluzioni potrebbe essere la migliore. Per quanto riguarda il ricorso al Tar, anche qui l'iter del procedimento è legato alla possibilità di trovare un accordo concreto nelle more quindi di una eventuale soluzione condivisa".