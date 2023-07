Torto (M5s) presenta un'interrogazione parlamentare sulla situazione del carcere di San Donato: "Il governo deve intervenire immediatamente"

Un'interrogazione parlamentare per chiedere un intervento immediato del governo per l'emergenza sicurezza nel carcere di Pescara. A presentarla la deputata pentastellata Daniela Torto, dopo i recenti episodi violenti e il suicidio di un detenuto:

"La situazione infatti è ormai nota da tempo, ci sono gravi carenze di organico e infrastrutturali, che peraltro minano anche la sicurezza dei cittadini del quartiere San Donato di Pescara che vivono a ridosso della struttura e c'è una situazione di disagio psichico dei detenuti in forte aumento. Per questo ritengo sia necessario un intervento urgente del Governo per garantire la giusta assistenza sanitaria e la sicurezza di tutti. A tal proposito è preoccupante, nella risposta del ministro, il tentativo di minimizzare la gravità della situazione. È evidente che quanto fatto finora sia insufficiente, occorrono più risorse e interventi immediati”. L'interrogazione è stata presentata al ministro Nordio:

“È lo stesso ministro Nordio a sottolineare come, nel penitenziario di Pescara, a fronte di un organico previsto in 167 unità ne risultino concretamente presenti 112. L’auspicio è che le procedure concorsuali in corso possano concludersi in tempi brevi e fornire una boccata d’ossigeno agli attuali organici, ma di certo saranno necessari ulteriori inserimenti. Occorre fare di più anche in materia di edilizia penitenziaria, poiché molti degli interventi previsti in merito all’adeguamento del muro di cinta, all’impianto antiscavalcamento e altri elementi funzionali alla sicurezza interna ed esterna non sono ancora andati a buon fine. Infine, va assolutamente rafforzato anche il supporto ai detenuti affetti da disturbi psichici, evidentemente insufficienti a far fronte a una situazione in costante peggioramento”. Ricordiamo che proprio martedì 18 luglio un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito dopo aver ricevuto una testata da un detenuto mentre apriva un cancello.