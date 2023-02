A Torre de' Passeri il Comune vuole rilanciare le piccole attività grazie ad un concorso a premi per chi fa acquisti nei negozi

Un concorso per chi fa la spesa nei piccoli negozi di Torre de' Passeri, al fine di ridare slancio alle attività commerciali locali. L'amministrazione comunale di Torre de' Passeri sta predisponendo la delibera che istituirà un vero e proprio concorso a premi per chi spenderà almeno 50 euro in una delle attività che aderiranno all'iniziativa. Abbiamo raggiunto il sindaco Giovanni Mancini, che ci ha spiegato come la presenza di due ipermercati e centri commerciali sul territorio abbia attirato l'attenzione non solo dei cittadini torresi ma anche di altri comuni limitrofi che arrivano nella città per fare acquisti in questo tipo di attività commerciali. Proprio per questo, l'obiettivo è riuscire a far incrementare gli incassi ai negozi tradizionali e il concorso dovrebbe rappresentare proprio un incentivo in più per aumentare la clientela:

"Il nostro concorso prevede dei premi che saranno messi in palio una volta definito il budget definitivo a disposizione e il numero di attività che aderiranno. Il mio invito è di aderire tutti perchè si tratta di un'idea innovativa che siamo convinti potrà avere un ottimo riscontro sia per le stesse attività commerciali che per i clienti che avranno la possibilità di aggiudicarsi i premi. In palio ci sarà anche una crociera. Inoltre, il concorso sarà valido anche per gli ambulanti del mercato settimanale che si tiene in piazza ogni giovedì. Le possibilità quindi sono molte."

Ora l'amministrazione comunale sta predisponendo gli atti per riuscire ad avviare il concorso già dal mese di aprile e che andrà avanti almeno fino a metà maggio conclude il primo cittadino. Sul portale istituzionale del Comune https://www.comune.torredepasseri.pe.it/ a breve sarà inserita la possibilità di aderire con tutte le informazioni del caso.