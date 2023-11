Al via il tavolo di lavoro per centri antiviolenza e case rifugio, Marcozzi (Fi): "Siamo sulla strada giusta"

Soddisfatta la consigliera regionale di Forza Italia Sara Marcozzi del tavolo di lavoro convocato a Pescara per supportare le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio in Abruzzo. A Pescara si è tenuto il primo incontro alla presenza delle associazioni:

Credo che, visto il grande spirito collaborativo che ho potuto apprezzare, i tempi siano maturi per dotare queste realtà degli strumenti più efficienti per intervenire al meglio. Una proposta, firmata da me e dal collega Mario Quaglieri, è stata già depositata in consiglio e ha avviato il proprio iter nelle commissioni. Tuttavia oggi sono stati molti gli spunti arrivati dal territorio, a partire dalla necessità di stilare una programmazione almeno triennale degli interventi, così da poter incidere a lungo termine sulle emergenze. Il tutto, chiaramente, con un sostegno economico che sia strutturale e che dipenda da una legge regionale. Nelle ultime leggi di bilancio ho sempre proposto e ottenuto il raddoppio dei fondi già attualmente stanziati, ma dobbiamo accompagnare alla nuova legge un conseguente intervento finanziario”.

La Marcozzi ha spiegato che la riforma deve rientrare in una visione più ampia del problema istituendo anche il reddito di libertà, cioè il riconoscimento di una somma mensile alle donne vittime di violenza affinché possano liberarsi dal ricatto economico dei propri aguzzini.

Parallelamente, come giustamente emerso nel corso del tavolo, dobbiamo affrontare anche il tema del lavoro e del recupero completo del diritto alla libertà. Ci tengo a ringraziare personalmente tutte le persone che oggi sono venute fino a Pescara per confrontarsi di persona. È stata una mattinata molto proficua, ci siamo date scadenze precise per riuscire a coniugare la redazione del miglior testo possibile a un'approvazione in tempi stretti. Io credo che ci siano ottime basi per fare un grande lavoro”.

