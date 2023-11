Stella (M5s) sulla chiusura del canile in via Raiale: "Se la giunta Masci non trova soluzioni deve andare a casa"

La consigliera regionale del M5s Barbara Stella ha scritto al sindaco Carlo Masci per la questione della chiusura del canile in via Raiale, sollecitando la giunta comunale a trovare una soluzione che possa scongiurare il trasferimento dei cani ospiti del rifugio a Civitella Casanova:

"L’obiettivo principale è la tutela e il benessere degli animali, escludendo il loro spostamento in canili privati che si trovano in zone climaticamente non adatte e lontane da chi li ha curati e accuditi fino ad oggi. Le criticità del canile sono note da tempo e l’amministrazione comunale avrebbe dovuto sanarle; invece si preferisce portare avanti una decisione che rischia di causare molti disagi ai cani in termini di adattamento e stress, una preoccupazione rappresentata in una recente e partecipata manifestazione di piazza da tanti cittadini, associazioni animaliste e volontari. Anche la recente delibera di giunta comunale che prevede un contributo economico a favore dei cittadini che intendono adottare o prendere in affidamento temporaneo i cani di via Raiale è quantomeno discutibile, dato che il contributo economico non è vincolato alle spese effettivamente sostenute dall’adottante per la cura e il benessere dell’animale, un aspetto per il quale sarebbe opportuno dare dei chiarimenti."

La Stella ha fatto sapere che è sua intenzione presentare un'interrogazione al consiglio regionale sulla situazione del canile in via Raiale:

"Questa situazione sta dimostrando che il centrodestra che governa la città di Pescara e la regione non sono in grado di trovare soluzioni su nulla e credo sia arrivato il momento che vadano a casa”. Ricordiamo che nei giorni scorsi i consiglieri comunali del M5s avevano mostrato alcuni documenti della Asl che dimostrano come la struttura, se dovessero essere sanate le problematiche evidenziate, potrebbe rimanere aperta.