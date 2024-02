Stella (M5s) sulle aggressioni agli autisti Tua: "Subito misure di sicurezza per tutelare il personale"

Tutelare gli autisti e il personale di viaggio Tua con maggiori controlli e sistemi di sicurezza. A dirlo la consigliera regionale del M5s Barbara Stella che commenta i recenti episodi avvenuti nelle ultime settimane con aggressioni ai danni di autisti da parte degli utenti:

“Quella in atto è una vera e propria emergenza sicurezza. Dopo quattro aggressioni in sette giorni, la situazione non può più essere tollerata. Regione Abruzzo deve intervenire subito a tutela del personale di Tua e dell’utenza stessa. Aggressioni al personale, mezzi danneggiati, terminal bus divenuti bivacchi e luoghi di spaccio: la situazione è ormai al limite, non si può più lasciare soli gli autisti a gestire certe situazioni, sperando che la prontezza degli stessi basti a evitare il degenerare delle aggressioni. Queste circostanze mettono in luce tutto il lassismo degli ultimi 5 anni di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sul tema. La mancanza di risposte celeri per arginare il fenomeno, in passato, ha generato un presente fatto di violenza ingiustificata che mette a repentaglio la vita di donne e uomini che cercano solo di fare il proprio lavoro in sicurezza. ".

La Stella chiede di conoscere anche quali iniziative intende mettere in campo la Regione:

"Dobbiamo aspettare che accada qualcosa di più grave? È necessario rafforzare le misure di tutela sia con personale a bordo, sia con maggior controllo nei terminal bus dei territori, da parte delle forze dell’ordine. Chi è alla guida di Regione Abruzzo dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, visto che il trasporto pubblico è una competenza della Regione e rappresenta la seconda voce di bilancio, dopo la sanità”