A Spoltore la scuola media Alighieri s'illumina di blu per dire "No alle bombe sui civili"

Con l'illuminazione di blu della facciata della scuola media Alighieri il primo febbraio e un evento che ha coinvolto studenti, genitori e personale dell'istituto scolastico si è tenuta anche a Spoltore la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Spoltore si è unita ad altre 200 città che hanno illuminato le facciate di monumenti, palazzi e scuole con lo striscione "Stop alle bombe sui civili". Tra i tanti Palazzo Chigi, la Farnesina, il Viminale, il Ministero della Difesa, il Ministero per le disabilità, Palazzo Madama, Montecitorio e molte sedi delle Regioni.

Tanti ragazzi hanno cantato l'inno nazionale (suonato dal vivo con sax, tastiera e fisarmonica), letto poesie e pensieri da loro ideati. Il preside Bruno D'Anteo, nell'intervento conclusivo, ha sottolineato come le risorse bruciate nelle guerre riducono quelle investite in salute, scienza e ricerca, e quindi rallentano lo sviluppo di tutta l'umanità. A rappresentare l'amministrazione c'erano il sindaco Chiara Trulli, gli assessori Nada Di Giandomenico, Francesca Sborgia, Stefano Burrani, i consiglieri Angela Scurti, Marzia Damiani. Il sindaco Chiara Trulli:

"Abbiamo colto l'occasione della Giornata Nazionale per promuovere un momento contro le guerre fortemente voluto, in particolare da me e dall'assessore alla cultura Di Giandomenico, per chiedere uno "stop alle bombe" che non va considerato scontato. Serve il coraggio di dire che queste guerre sono ingiuste e ci consideriamo promotori di questo messaggio: abbiamo voluto coinvolgere i giovani e dar vita a un momento di condivisione con le nuove generazioni, che devono sviluppare uno spirito critico ed essere stimolati nella loro sensibilità. Bisogna dire "stop" alla violenza, ai soprusi e alle ingiustizie che tutte le guerre creano, soprattutto verso i civili indifesi".