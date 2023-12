Anche a Spoltore il sindaco Trulli firma l'ordinanza di divieto per i botti di capodanno

Anche a Spoltore il sindaco Chiara Trulli ha firmato l'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale l’accensione e i lanci di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita dal 31 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, fatta eccezione, ma sempre con controllo adeguato dei relativi effetti, per i materiali pirotecnici che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molestie che siano limitati alla produzione di semplici effetti luminosi. La misura punta a tutelare la sicurezza dei cittadini oltre che tutelare la salute degli animali d'affezione.

È anche vietato in particolare l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 Tulps, e l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni del decreto legislativo 58/2010.

L'ordinanza raccomanda inoltre a genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi. Raccomanda infine ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, oltre alle sanzioni per eventuali ulteriori illeciti di natura amministativa o penale.