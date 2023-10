Sottanelli (Azione): "Il Governo intervenga sulla crisi del settore vitivinicolo abruzzese"

Il Governo deve intervenire subito per sostenere economicamente il settore vitivinicolo abruzzese, in ginocchio a causa del crollo della produzione stimato attorno al 70%. A dirlo Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, che commenta l'appello lanciato dagli imprenditori del vino che si sono ritrovati giovedì 26 ottobre a Pescara per fare il punto della situazione, calcolando perdite complessive attorno a 380 milioni di euro.

“Leggo con profonda preoccupazione l’allarme dei produttori di vino abruzzesi, ai quali assicuro tutto il mio sostegno nel fronteggiare la fase di crisi che stanno vivendo a causa della significativa diminuzione nella produzione di uve. Le eccezionali precipitazioni nei mesi di aprile e maggio hanno provocato un calo del 70% nella produzione di uve, colpendo duramente il settore vitivinicolo e mettendo a rischio migliaia di aziende e lavoratori del comparto. Il mio impegno sarà quello di dare loro voce, portando a conoscenza di questa delicata problematica la maggioranza affinché possa individuare una soluzione all’interno della prossima legge di bilancio. La filiera vitivinicola è un pilastro fondamentale dell’economia regionale e non possiamo permettere che soffra ulteriori perdite”.

Ricordiamo che il problema del calo della produzione è dovuto in gran parte alla diffusione eccezionale, provocata dalle intense piogge di aprile e maggio, della peronospora che ha danneggiato le colture e inevitabilmente ha avuto un impatto negativo sulla produzione di uva e di vino.