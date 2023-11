Sola (M5s) sul sopralluogo nel rifugio di Civitella Casanova: "Il Comune di Pescara è finito in un corto circuito senza senso"

Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola commenta la visita tenuta nella giornata di venerdì 10 novembre nel rifugio per animali "La rupe" di Civitella Casanova, dove dovrebbero essere trasferiti i cani del rifugio di via Raiale a Pescara in via di chiusura. Sola si è recato sul posto assieme ai colleghi del M5s e del Partito Democratico:

"Sulla eventuale adeguatezza o meno dei luoghi saranno le guardie zoofile ad esprimere un parere ed un giudizio tecnico, chiedendo alla ASL di verificare quanto riscontrato in base alla legge regionale, così come faranno con altre visite in tutte le strutture della provincia. L'occasione è servita anche per confermare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il livello di corto circuito in cui è sprofondato il Comune di Pescara nel gestire questa vicenda in maniera così faziosa. Sì, perché è saltata fuori una mail del 22 ottobre in cui la Asl concordava con il Comune di Pescara l'inizio del trasferimento dei cani già da lunedì 13 novembre in barba alla delibera con cui la Giunta Masci pensava di fare bella figura con i contributi economici per chi adotta.

Delibera del e novembre quando, quindi, era già tutto deciso e sapevano che dieci giorni dopo sarebbe iniziato il trasferimento! Un provvedimento che, come detto, oltre ad essere malsano perché mercifica animali in difficoltà, era quindi niente di più che una farsa."

Sola ha poi spiegato che il 13 novembre non ci sarà alcun inizio di trasferimento in quanto dal Comune di Pescara non hanno comunicato nulla alla struttura di Civitella, e non vi è alcuna convenzione firmata:

"È evidente ormai che qualcuno (sindaco, assessore o qualche dirigente) ne stia facendo una battaglia personale, con un accanimento così veemente e poco lucido da collezionare solo scivoloni, figuracce e contestazioni.

Liberiamoci di questa giunta e teniamoci stretti i nostri cani"