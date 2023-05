Sola (M5s) sui lavori stradali per il Giro d'Italia: "Cancellate le case avanzate per le bici negli incroci"

Un'interrogazione al sindaco e all'assessore per capire come mai siano state cancellate le case avanzate in alcuni incroci di Pescara. A dirlo il consigliere comunale del M5s Paolo Sola, che commenta i lavori eseguiti in occasione del Giro d'Italia su alcune strade della città interessate dal passaggio della carovana rosa:

"Anche quest'anno il Giro d'Italia ha fagocitato tutta l'attenzione della nostra amministrazione, che da giorni si affanna a rifare gli asfalti e a imbellettare le strade interessate dalla gara (per le altre solo qualche rattoppo, se siete fortunati). Peccato che, una volta passata la carovana rosa, la mobilità ciclabile tornerà in fondo ai pensieri dell'amministrazione Masci. Dovunque è servito "rifarsi il trucco", infatti, sono sparite le segnaletiche delle piste ciclabili e le case avanzate a ridosso dei semafori. Proprio queste ultime, che in città il Movimento cinque stelle Pescara era riuscito a far realizzare tre anni fa su alcuni incroci, sono uno spazio per agevolare il transito delle bici rendendole più visibili e sicure, e oggi spariscono proprio per far "spazio" ai ciclisti più famosi d'Italia Un bel controsenso di cui chiederemo spiegazioni al sindaco e all'assessore con una bella interrogazione nel prossimo Consiglio Comunale". Le case avanzate, lo ricordiamo, sono quelle aree realizzate negli incroci con semafori destinate alla sosta dei ciclisti in attesa del passaggio.