Il sindaco Masci: "Caduti già 88mm di pioggia, evento eccezionale: soliti odiatori dei social"

«Da ieri sera sono caduti su Pescara 88mm di pioggia, la media mensile è di 103mm, la media annuale di 687 mm. Questo vuol dire che in poche ore è caduta sulla nostra città quasi la pioggia di un mese e il 13% di quella che cade di un anno».

A indicare questi numeri è il sindaco Carlo Masci che ribadisce: «In strada ci sono tutti gli operai disponibili del Comune e delle società partecipate, oltre agli agenti della polizia locale, per intervenire sulle situazioni di maggiore crisi e per aiutare le persone in difficoltà».

Poi il sindaco Masci chiarisce la sua posizione: «Siamo di fronte a un evento atmosferico eccezionale, di quelli che oramai succedono sempre più spesso in Italia, e che causano ovunque danni e devastazioni. Mi dispiace, ogni volta, registrare la presenza dei soliti odiatori dei social che non perdono l'occasione per attaccare l'amministrazione e offendermi, come se i disagi derivanti da situazioni naturali incontrollabili dipendessero da me, come se le difficoltà sul territorio ci fossero solo a Pescara e non in tutte le altre città. Noi siamo sempre impegnati per cercare di risolvere qualsiasi problema, sapendo che ci sono situazioni che non riusciamo a evitare e problemi che non riusciamo a risolvere».

Inoltre l'associazione nazionale carabinieri, sezione di Chieti - Protezione Civile, coordinata da Leondino Di Lauro, sta intervenendo a supporto di vigili del fuoco e altre unita di volontari a Pescara per i numerosi allagamenti dovuti alla forte pioggia incessante da questa notte. Stanno operando con mezzo munito di idrovora e 5 unità. La situazione è critica. Per le prossime ore massima attenzione per le sponde e banchine fluviali.