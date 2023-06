Il sindaco Masci sarà in Israele per partecipare all'Ajc (American Jewish Committee) Global Forum

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, invitato dall’American Jewish Committee, parteciperà in Israele al Forum mondiale.

L'evento è in programma a Tel Aviv da domenica 11 a giovedì 15 giugno.

«L’Ajc Global Forum è senza alcun dubbio una qualificata e prestigiosissima vetrina internazionale», afferma Masci, «e prendervi parte è motivo di orgoglio per me ma soprattutto per Pescara, che in questi anni ha coltivato un rapporto sempre più intenso e proficuo con le comunità ebraiche. Vorrei ricordare che siamo l’unica città in Abruzzo e tra le prime nel Vecchio continente che danno un apporto di idee e di iniziative per la Giornata europea della cultura ebraica, che promuove manifestazioni storico-culturali di rilevanza nazionale per la Giornata della memoria, e che è stata protagonista di riconoscimenti dall’ampia eco mediatica e di apprezzata valenza morale come la cittadinanza onoraria alle vittime e ai sopravvissuti della Shoah, e alla Brigata Ebraica che combatté per la liberazione dell’Italia. Questo è stato possibile anche grazie al prezioso apporto di una persona straordinaria come Lisa Billig dell’Ajc. In Israele avrò una serie di incontri con manager, dirigenti di servizi pubblici, esponenti del mondo economico, politici, sindaci e amministratori, su discorsi già avviati o di cui stiamo ponendo le basi. In prospettiva ci sono rapporti importanti di partnership, sullo sviluppo tecnologico, sui servizi e sulle più moderne innovazioni in materia ambientale, che avranno un proficua ricaduta su Pescara e sulla qualità della vita dei pescaresi, oltre che a rafforzare ai più alti livelli la nostra presenza nelle relazioni internazionali».